Беспилотники соберут данные по сельди и лососям на Сахалине

Рыбохозяйственная наука развивает использование беспилотных летательных аппаратов. В Сахалинской области филиал ВНИРО планирует использовать такие воздушные средства для обследования нерестилищ перспективного объекта промысла — сахалино-хоккайдской сельди, а также для организации лососевой путины.

Беспилотные воздушные средства — квадрокоптер и аппарат самолетного типа — ученые Сахалинского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии получили в 2024 г. — в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». В конце года сотрудники филиала успешно прошли обучение по управлению и техническому обслуживанию БВС на учебных базах производителей.

В марте специалисты СахНИРО опробовали полученные навыки управления аппаратом для того, что подсчитать рыбаков-любителей на озере Изменчивое.

Получено почти 3 тыс. фотографий высокого качества, по которым ученые смогут оценить количество рыбаков-любителей. БВС самолетного типа показал высокую эффективность, позволяющую в разы ускорить учет объектов наблюдения и повысить его точность, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

В апреле-мае планируется использовать беспилотник самолетного типа для обследования и оценки площади нерестилищ сахалино-хоккайдской сельди на юге Сахалин. Это особенно актуально в связи с увеличением численности этой рыбы, отметили в филиале.

Во время нерестовой миграции тихоокеанских лососей в реки юго-востока Сахалина и залива Анива в июле-августе специалисты будут вести учет численности производителей, заходящих в водоемы. Информация будет использована для принятия решений по оперативному регулированию промысла.

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