Двое спасенных за один день: глава МВД наградил полицейских за помощь рыбакам

Сотрудники полиции в Псковской области за один день помогли выбраться двум провалившимся под лед рыболовам. Правоохранителей наградил глава МВД Владимир Колокольцев.

В Псковской области полицейские оперативно пришли на помощь провалившимся под лед рыбакам. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на озере слышны крики о помощи. На место происшествия незамедлительно выдвинулись начальник отдела уголовного розыска старший лейтенант полиции Максим Попов и оперуполномоченный отдела угрозыска старший лейтенант полиции Максим Михайлов, рассказали Fishnews в пресс-службе МВД.

Прибыв на берег, сотрудники полиции начали спасательные мероприятия. Из-за густого тумана видимость была значительно ограничена, что создавало дополнительные сложности в поиске. Пройдя около 1,5 км по льду, полицейские обнаружили двух мужчин, пытавшихся спасти тонущего рыбака. С помощью длинного бруса и веревки сотрудникам полиции удалось вытащить мужчину из-подо льда и затем доставить его на берег озера. Там пострадавшего передали бригаде скорой помощи. Его жизнь и здоровье вне опасности.

Буквально через пару часов в тот же отдел полиции поступило еще одно сообщение — о тонущем рыбаке на озере в деревне Смольники. Старший лейтенант полиции Максим Михайлов и участковый младший лейтенант полиции Максим Груздов сразу же выехали на место.

На берегу озера Максим Михайлов и находившийся там сотрудник МЧС России взяли у местного жителя пластиковую лодку и, толкая ее по льду, стали пробираться к мужчине.

«Слаженные действия сотрудников полиции, спасателей, а также местных жителей помогли избежать трагедии: они успешно извлекли мужчину из воды и доставили на берег, где он также был передан бригаде медиков», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД наградил Максима Попова и Максима Михайлова медалями министерства «За смелость во имя спасения». Их коллега Максим Груздов удостоен благодарности министра.

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