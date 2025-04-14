Дело о хищении рыбацкой субсидии расследуют на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе работницу предприятия обвиняют в фиктивном трудоустройстве граждан для присвоения средств региональной субсидии на вылов рыбы. Общая сумма нелегально полученных денег, по версии правоохранителей, составила около 9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, с 2020 по 2023 гг. женщина вместе с сообщниками похищала деньги, выделенные департаментом агропромышленного комплекса Ямала на добычу водных биоресурсов.

Для этого обвиняемая вместе с неустановленными лицами фиктивно трудоустроила шестерых граждан в коммерческую организацию. По версии следствия, «работники» отдавали зарплату злоумышленникам, которые распоряжались средствами по своему усмотрению.

Суд отправил фигурантку под домашний арест на два месяца. Расследование продолжается.

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