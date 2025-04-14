На выручку рыбакам вновь пришел спасотряд

Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ провел еще одну операцию в Охотском море. Большой морозильный рыболовный траулер «ХХ съезд ВЛКСМ» освободили от сетевой намотки.

Намотка орудия лова на винто-рулевую группу произошла во время выборки трала. Экипаж обратился за помощью.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на место оперативно выдвинулось ледокольно-спасательное судно «Справедливый». Было принято решение провести водолазное обследование.

«Снятие намотки с винто-рулевой группы выполнено успешно, в ходе операции пострадавших нет», — сообщили в федеральном агентстве.

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