Правительство распорядилось выделить средства спасотрядам Росрыболовства

Распоряжение правительства предусматривает выделение субсидий экспедиционным отрядам аварийно-спасательных работ на оборудование для профессионального аварийно-спасательного формирования.

Правительство распоряжением от 9 апреля 2025 г. № 857 предусмотрело направление Росрыболовству свыше 24,2 млн рублей. Финансирование идет в рамках госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса — согласно положению закона о бюджете, которое предусмотрело возможность направления средств от крабовых аукционов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ должен получить более 19 млн рублей, а Северный — свыше 4,9 млн рублей.

Предусмотрено, что средства пойдут на приобретение оборудования для создания профессионального аварийно-спасательного формирования.

Бюджетные ассигнования Росрыболовству должны быть направлены в 2025 г.

Читайте также: Госпрограммы в сфере АПК хотят дополнить разделами по кадрам

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews