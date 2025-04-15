Для промысла лососей готовят ограничения

В преддверии лососевой путины планируется ввести ограничения параметров ставных неводов и плавных сетей, используемых для промысла в некоторых районах на побережье Камчатки, Хабаровского края и в реке Амур.

Проект приказа Минсельхоза, устанавливающий ограничения при добыче тихоокеанских лососей до конца 2025 г., размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предложения подготовлены на основании рекомендаций отраслевой науки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Охотском море на участке побережья Камчатского края от 51°49' с.ш. до 52°25' с.ш. предлагается закрыть промышленное рыболовство тихоокеанских лососей с применением ставных неводов, у которых длина центрального троса, отсчитываемая от точки его крепления на берегу до головного буя в сторону моря, превышает 1500 м и которые имеют более 2 ловушек.

Аналогичный запрет планируется ввести в Хабаровском крае на побережье Охотского муниципального округа в Северо-Охотоморской подзоне. Здесь ограничения распространяются на ставные невода с длиной центрального троса более 1000 м.

В реке Амур для вылова лососевых не разрешат использовать плавные сети длиной более 100 м, а ниже по течению от Николаевска-на-Амуре нельзя будет применять ставные невода типа «заездок» с длиной центрального крыла более 1000 м.

Ограничения коснутся и традиционного рыболовства. В бассейне реки Амур представителям КМНС запретят добычу тихоокеанских лососей на рыболовных участках с использованием плавных сетей длиной более 100 м. При рыболовстве без участка длина сетей не может превышать 75 м.

Обсуждение проекта приказа продлится до 28 апреля.

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