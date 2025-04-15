Список поставщиков рыбы и морепродуктов в Корею получил существенное пополнение
Южная Корея обновила список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции. Российский НЦБРСП разместил перечень в том числе и на русском языке.
Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков рыбы и рыбной продукции, в том числе пищевых рыбных субпродуктов, пополнило еще 20 объектов, сообщили Fishnews в российском Национальном центре безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.
Перечень размещен в том числе на сайте подведомственного Россельхознадзору учреждения.
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