Мировому потреблению рыбы посвятят в этом году форум в Санкт-Петербурге

Ключевой темой Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в этом году станет мировое потребление рыбы. Предполагается обсудить продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках.

С 22 по 24 октября в Санкт-Петербурге пройдут VIII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел первое заседание оргкомитета по подготовке к отраслевым мероприятиям в Северной столице.

Ключевой темой форума и пленарной сессии станет мировое потребление и национальные стратегии России и зарубежных стран в этой области, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

В программу МРФ вошли направления аквакультуры, судостроения и судоремонта, популяризации рыбной продукции, развития экспорта, отраслевого образования.

«За последние 10 лет рыбохозяйственный комплекс совершил мощный рывок в развитии, запущена программа модернизации всей отраслевой инфраструктуры. Инвестквоты стали катализатором для роста производства и выпуска новых видов продукции. Сегодня страна полностью обеспечена рыбой, есть потенциал для увеличения объемов экспорта. На форуме мы обсудим формирование эффективных цепочек поставок, перспективные разработки отраслевой науки, а также продвижение российской рыбы на внутреннем и зарубежных рынках», — отметил Илья Шестаков.

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