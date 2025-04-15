Акватории на Енисее рассчитывают задействовать в рыбоводстве

В Красноярском крае на аукцион выставили два участка на Енисее под индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 12 мая.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, один из участков, площадью 1,2 га, расположен в Шушенском районе юго-западнее села Казанцево. Второй, площадью 4,8 га, — в Минусинском районе вблизи поселка Зеленый Бор городского округа Минусинск.

Стартовые цены лотов — 800 рублей и 3,4 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 26 мая в Красноярске. Рыбоводные участки предоставляют на 25 лет.

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