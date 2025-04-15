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Добыча частиковой рыбы на участке «Тоня 10-я Огневка». Фото пресс-службы КаспНИРХ

Ученые следят за путиной на Волго-Каспии

В начале апреля сотрудники Волжско-Каспийского филиала ВНИРО приступили к ежегодным исследованиям по изучению динамики хода, качественной и количественной структуры популяций проходных, полупроходных и речных рыб.

Специалисты лаборатории осетровых рыб работают на рыболовных участках, расположенных в береговой зоне Волго-Каспийского морского судоходного канала и на реке Бахтемир. Промысел здесь ведется с помощью речных закидных неводов. Время одного замета составляет около одного часа.

Главная цель исследований — оценка видового состава уловов в каждом притонении, сбор данных о водных биоресурсах, учет численности заходящих в Волгу производителей осетровых. Собранный материал служит основой прогнозирования динамики численности, определения запасов рыб в зоне ответственности КаспНИРХ.

Один из первых «лицевых» рыболовных участков на Главном банке, наиболее близком к Каспийскому морю, это «Тоня 10-я Огневка». Здесь работают два звена Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина. В первой половине апреля на РЛУ основу улова полупроходных и речных рыб до 80% составлял лещ. Также в сетях присутствовали сазан, судак, жерех, карась.

Из проходных рыб отмечены молодые особи русского осетра, не достигшие промысловой длины 86 см. В последние годы среди мигрирующих в Волгу особей осетра высока доля молодых рыб абсолютной длиной тела от 26 до 100 см. Молодь проходного осетра способна длительное время задерживаться в реке, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Выше на реке Бахтемир располагается рыболовный участок «Тоня Глубокая». Там промысел ведет звено Рыболовецкого колхоза имени ХХ партсъезда.

В неводных уловах среди речных и полупроходных отмечены представители семейств карповых, окуневых, сомовых и щуковых. Основу улова — 60% — составляют лещ, карась и жерех. Единично в речном закидном неводе встречались сом, чехонь, сазан, щука, а также молодые особи русского осетра размером меньше промыслового.

Мониторинг на рыболовных участках будет вестись весь промысловый сезон.

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  • Добыча частиковой рыбы на участке «Тоня 10-я Огневка». Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Выборка невода на участке «Тоня Глубокая». Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Специалист КаспНИРХ измеряет рыбу в уловах. Фото пресс-службы филиала
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