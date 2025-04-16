У электронного рыболовного журнала появились новые возможности

ЦСМС сообщил о выпуске новой версии электронного рыболовного журнала. Улучшен целый ряд алгоритмов, в том числе по учету остатков улова, промысла в объединенных районах.

Специалисты Центра системы мониторинга рыболовства и связи выпустили новую версию электронного рыболовного журнала — ПК ЭРЖ версия 2.2.0.25 — с улучшенными алгоритмами и новыми возможностями.

Повышена стабильность работы системы, учтены предложения пользователей, расширился и функционал ЭРЖ, рассказали Fishnews в пресс-службе Центра.

В частности, появилась возможность загружать в ПК ЭРЖ и распечатывать копии электронных документов «Свидетельство соответствия ТСК», «Разрешение на добычу (вылов) ВБР».

Улучшены алгоритмы ведения промысла с учетом специфики объединенных зон, в которых разрешено освоение в одном районе за счет квоты другого района; учета остатков уловов на борту в случае ручного округления пересчета продукции в сырье; ведения ЭРЖ при учете в местах доставки и выгрузки за период от начала вылова до момента выгрузки (если производится доставка улова другим судном либо передача улова на судно-переработчик), ведения промысла в научных целях в исключительных экономических зонах иностранных государств;

Кроме того, доработаны рапорты трансграничного обмена (исключительные экономические зоны Норвегии), в том числе упрощен интерфейс и заполнение таких рапортов на основании данных судовых суточных донесений (ССД).

По просьбам пользователей были доработаны печатные формы ПК ЭРЖ. Улучшен функционал восстановления ССД в случае сбоя, в том числе восстановления данных, переданных за время сбоя ССД в Ш-формате.

ЦСМС рекомендует рыбакам обновить ПК ЭРЖ до актуальной версии. Поддержка предыдущих версий завершится в октябре 2025 года.

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