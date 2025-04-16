В перечень поставщиков в Китай добавили еще два судна

Право поставок рыбной продукции в Китай получили еще два российских судна — краболов-процессор и транспортник. Обновленный перечень экспортеров опубликовал подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР получил очередное пополнение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень включены транспортное судно «Бухта Оля» («Гидрострой») — для экспорта рыбы и морепродуктов мороженых, рыбной муки и жира, и краболов-процессор «Капитан Дудник» («Русский краб») — для поставок крабовой продукции и продукции из трубача.

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