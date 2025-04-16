На счету российских рыбаков уже 1,6 млн тонн

С начала года отечественные предприятия освоили свыше 1,63 млн тонн водных биоресурсов. На Дальневосточный бассейн пришлось более 1,35 млн тонн рыбы и морепродуктов.

Минтая на Дальнем Востоке поймали 1,027 млн тонн, трески — 43,6 тыс. тонн, тихоокеанской сельди — 207,1 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыли 99,8 тыс. тонн ВБР. Трески освоили 64,9 тыс. тонн, пикши — 18,8 тыс. тонн (+0,5 тыс. тонн к уровню 2024 г.).

Западный бассейн принес 29,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Вылов шпрота (кильки) составил 19,9 тыс. тонн, что на 0,7 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Сельди балтийской (салаки) поймали 9,4 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне взяли 14,3 тыс. тонн, на 33,2% превысив уровень 2024 г. Хамсы наловили 12,6 тыс. тонн (+3,4 тыс. тонн).

Рыбаки Волжско-Каспийского бассейна добыли 25,4 тыс. тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уловы кильки достигли 21,1 тыс. тонн (+1,6 тыс. тонн), частиковых видов рыб — 2,3 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 106 тыс. тонн. Это на 38,9 тыс. тонн, или 58%, больше, чем за соответствующий период 2024 г.

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