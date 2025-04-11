Главный сезон промысла минтая закрыли успешно

Российские предприятия завершили сезон «А» минтаевой путины. Вылов в Охотском море составил около 850 тыс. тонн, а суммарный, по всем районам Дальневосточного бассейна, — свыше 1 млн тонн.

«Несмотря на сложные погодные условия, российские рыбаки смогли увеличить вылов в главном районе добычи минтая в стране — в Охотском море. Добыто 846,1 тыс. тонн минтая, что на 2,5% больше аналогичного показателя 2024 года. Выше оказался и суммарный вылов по всем районам промысла — 1058 тыс. тонн», — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Он напомнил, что из-за неблагоприятной промысловой обстановки практически весь сезон рыбаки шли с отставанием от показателей прошлого года, но в начале апреля удалось нарастить темпы и преодолеть разрыв.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ, летом на прибрежном промысле и в осенний сезон «Б» в Охотском море российские рыбаки смогут добыть еще не менее 130-140 тыс. тонн минтая. Таким образом, освоение квоты в главном районе промысла составит 96-99%, прогнозирует Алексей Буглак.

Общий допустимый улов минтая в Дальневосточном бассейне на 2025 г. установлен на уровне 2,4 млн тонн.

По данным АДМ, с начала года на траловом промысле минтая в России работало 110 судов, основной объем добычи (86%) пришелся на крупнотоннажный флот. Средний вылов на судо-сутки варьировался от 65 до 158 тонн в зависимости от типа судов.

Производство продукции из минтая в море, по оценкам ассоциации, к 10 апрелю превысило 534 тыс. тонн, с учетом муки показатель достиг 577 тыс. тонн. Это на 1,8% выше уровня 2024 г. Выпуск филе минтая увеличился на 1% — до 51,4 тыс. тонн. Главным драйвером роста вновь стало сурими (сырье для крабовых палочек) — его производство прибавило на 36%, до 41,4 тыс. тонн.

Традиционно в рамках совместной программы АДМ и дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии за промыслом следили 19 научных наблюдателей.

АДМ обращает внимание, что Россия — безусловный мировой лидер по добыче минтая. Его доля в национальном вылове превышает 40%: по итогам 2024 г. освоено 1,99 млн тонн. Масштабы промысла позволяют российским рыбакам полностью удовлетворять потребность внутреннего рынка, при этом развивая экспорт.

В прошлом году потребление минтая в России достигло рекордных 4 кг на человека, на внутренний рынок было отправлено около 30% вылова. В части филе Россия стала главным направлением для отечественных рыбаков.

Минтай также остается главной статьей рыбного экспорта РФ в натуральном выражении: в 2024 г. поставки превысили 800 тыс. тонн различной продукции.

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