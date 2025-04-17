Китай присоединился к соглашению ФАО о портовом контроле

Китай стал 108-м государством, присоединившимся к соглашению о мерах государства порта (СМГП). Оно направлено на борьбу с незаконным рыбным промыслом.

Соглашение приняли в 2009 г. по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 5 июня 2016 г. документ вступил в силу. Позже этот день провозгласили Международным днем борьбы с ННН-промыслом.

Соглашение позволяет странам-участницам отказывать в заходе в порт или использовании портовой инфраструктуры иностранным судам, подозреваемым в ведении нелегального промысла.

По данным ФАО, в 2023 г. КНР обеспечивала около 15% мирового улова водных биоресурсов. Рыбацкий флот страны насчитывает более 500 тыс. судов, включая 342 тыс. моторизованных.

«Присоединение Китая к СМГП — это веха в глобальных усилиях по обеспечению ответственного управления рыболовством и его устойчивого развития», — заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй.

Как рассказали Fishnews в пресс-центре новостей ООН, в марте этого года к соглашению присоединились Украина и Саудовская Аравия. Сейчас участниками СМГП являются 82 стороны, включая Европейский союз, который представляет интересы всех своих членов.

Реализация соглашения поддерживается сопутствующими цифровыми инструментами — такими как Глобальный реестр рыболовных судов и Глобальная система обмена информацией. Они позволяют в реальном времени проверять данные о флоте, отслеживать нарушителей и обмениваться сведениями между странами.

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