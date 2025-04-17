Рыбалка в севастопольском заказнике кончилась уголовным делом

В Севастополе пятерых мужчин обвиняют в незаконной добыче рыбы на особо охраняемой природной территории. Правоохранители задержали нарушителей в заказнике «Мыс Айя».

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «г» части 1 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов водных биоресурсов на особо охраняемых природных территориях).

В феврале Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с работниками ГБУ «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства города Севастополя» провела обследование государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Мыс Айя».

Участники рейда обнаружили маломерное судно, с которого пятеро мужчин ловили рыбу, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры города Севастополя. У нарушителей изъяли 160 рыбин, в том числе черноморского окуня, ставриду и мерланга.

Расследование уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.

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