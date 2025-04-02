Рыбинспектору из Самарской области назначили реальный срок

В Самарской области суд вынес приговор рыбинспектору — по версии следствия, он покровительствовал браконьерам и планировал сбыть немаркированную рыбу в своем магазине. Наказанием стал штраф и срок в исправительной колонии.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта продовольственных товаров без обязательной маркировки, совершенные в крупном размере).

Установлено, что с марта 2021 г. по ноябрь 2023 г. инспектор Волго-Камского теруправления Росрыболовства предупреждал браконьеров о предстоящих рейдах и разрешал добывать рыбу в период нереста в запретных местах незаконными орудиями лова.

Кроме того, в машине и на даче фигуранта было обнаружено более 2,5 тонны рыбы без документов, в том числе 120 кг стерляди. «Незаконно добытую рыбу он намеревался сбыть в своем магазине на территории города Тольятти», — рассказали Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры.

Виновному назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также суд лишил мужчину на три года права занимать в госорганах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.

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