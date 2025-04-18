Трамп собирается вывести американское рыболовство на новый уровень

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в присутствии представителей рыбной отрасли подписал ряд указов, направленных на усиление позиций американского рыболовства.

По мнению главы государства, он избавил рыбаков от несправедливых внешнеторговых практик и избыточного внутреннего регулирования, чтобы стимулировать рост экспорта американских рыбы морепродуктов и укрепить продовольственного суверенитета страны.

По информации зарубежных СМИ, одним из ключевых решений стало распоряжение об открытии для коммерческого рыболовства части охраняемой морской территории в Тихом океане — Национального морского заповедника дальних тихоокеанских островов (Pacific Remote Islands Marine National Monument). Теперь суда под флагом США смогут вести промысел в зоне от 50 до 200 миль от побережья в пределах морского заповедника.

Дональд Трамп считает, что эта мера должна дать экономический импульс Американскому Самоа и другим островным территориям Соединенных Штатов.

Президент также поручил пересмотреть статус всех существующих морских заповедников США с целью возможного открытия их для промысла. Это, вероятно, вызовет резкую критику со стороны защитников природы, отмечает пресса.

Кроме того, глава государства подписал указ, в соответствии с которым Министерство торговли должно рассмотреть возможность приостановки, пересмотра или полной отмены регулирующих норм, сдерживающих развитие коммерческого рыболовства, аквакультуры и рыбопереработки.

От Национальной службы морского рыболовства требуется внедрение более современных и доступных технологий оценки состояния промыслов, совершенствование сбора данных и аналитических методов управления, а также расширение программ выдачи разрешений на экспериментальный лов.

В числе инициатив также разработка стратегии «Морепродукты в первую очередь для Америки» (America First Seafood Strategy). Она будет направлена на наращивание экспорта, защиту от недобросовестной конкуренции и борьбу с импортом рыбы морепродуктов, добытых с нарушением экологических и трудовых норм. Предусмотрено, что программа мониторинга рыбного импорта получит дополнительные полномочия по выявлению рисковых поставок из стран — нарушителей международных правил.

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