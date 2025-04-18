Причал в столице Камчатки отдают в длительное пользование

Нацрыбресурс намерен сдать в аренду на 49 лет причал портофлота в Петропавловске-Камчатском. Заявки принимают в течение 30 рабочих дней начиная с 17 апреля.

Протяженность причала — 123 м, общая площадь — 2,3 тыс. кв. м, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию Нацрыбресурса. Объект предназначен для отстоя портового и другого маломерного флота.

Размер арендной платы будет определен на основании отчета независимого оценщика. При этом передача объекта в субаренду будет возможна только с письменного согласия ФГУП.

Причал портофлота — мелководный причал, расположенный во Внутренней гавани Петропавловской губы.

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