Рыбный терминал на Камчатке хотят сдать в октябре

Работы по реконструкции терминала для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Петропавловске-Камчатском планируют завершить в октябре 2025 г. Стоимость контракта — 194 млн рублей.

Заказчиком реконструкции выступает Нацрыбресурс, а подрядчиком по результатам электронного аукциона стала строительная компания ООО «СК Вертикаль» из краевого центра, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ЕИС «Закупки». Договор заключен по начальной цене закупки.

В соответствии с графиком, работы по дноуглублению стоимостью 14 млн рублей запланированы на июль-сентябрь.

Напомним, что реконструкция морского терминала в Петропавловске-Камчатском ведется с 2017 г. в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Срок сдачи объекта неоднократно переносился.

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