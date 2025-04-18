Карельские водоросли хотят видеть в технопарке

В Карелии планируется создать индустриальный технопарк по глубокой переработке водорослей и выпуску продукции для пищевой, фармацевтической и иной промышленности, заявил глава республики Артур Парфенчиков.

На перспективах развития водорослевого сектора глава Карелии Артур Парфенчиков сделал акцент в выступлении перед заксобранием республики. Отчитываясь о работе регионального правительства, он отметил, что в настоящее время заготовкой водорослей в Белом море занимаются 14 организаций и предпринимателей, которые ежегодно добывают более 1 тыс. тонн водорослей, сообщает корреспондент Fishnews.

По оценкам науки, в акватории Белого моря можно добывать порядка 50 тыс. тонн морских водорослей. «Однако сегодня освоение ценного ресурса составляет какие-то проценты», — указал Артур Парфенчиков.

По его словам, в Карелии уже реализуется проект по созданию в Кондопожском районе мощностей для глубокой переработки водорослей и изготовления на их основе детского и спортивного питания, пищевых добавок. Предполагается, что предприятие начнет работу уже через несколько месяцев.

«Мною поставлена задача правительству Республики Карелия создать в республике индустриальный технопарк по глубокой переработке водорослей и выпуску широкого спектра продукции для пищевой, фармацевтической и прочей промышленности», — заявил глава региона.

Он также поручил совместно с бизнесом проработать вопрос о создании в регионе научного центра аквакультуры — биотехнопарка — для проведения комплексных научно-прикладных исследований в области селекции лососевых видов рыб и создания новых пород.

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