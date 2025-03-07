Карелия собирается прибавить в производстве водорослей и малька

В этом году в Республике Карелия намерены запустить новое предприятие по переработке морских водорослей. А построенный ранее завод по производству посадочного материала лососевых по плану должен выйти на полную мощность.

Водорослевый завод

Проект водорослевого завода в поселке Березовка Кондопожского района реализует компания «Биомедицинские инновационные технологии». На новой производственной площадке планируют выпускать спортивное и детское питание, БАДы и косметику с добавлением водорослей Белого моря. Ожидается, что будет создано 80 новых рабочих мест. Объем переработки — до 500 тонн сырья в год.

Здание завода строится по концессионному соглашению. Это значит, что право собственности на объекты недвижимости будет принадлежать республике, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Производственное оборудование уже приобретено. Его монтаж начнется в ближайшее время. К сентябрю 2025 года завод начнет работать», — рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев.

Предполагается, что запуск производства позволит в разы увеличить заготовку водорослей Белого моря.

Смолтовый завод

В этом году кондопожский завод по производству посадочного материала лососевых выйдет на полную мощность. Напомним, предприятие запустили в 2024 г. Его основная задача — ежегодное выращивание до 6 млн мальков весом до 100 г.

Объем инвестиций в проект составил более 4 млрд рублей, создано 54 новых рабочих места.

Предприятие является частью производственной цепочки группы компаний «Инаркатика». Произведенный на заводе посадочный материал будут перевозить на север Карелии и в Мурманскую область для выращивания в садках рыбоводных хозяйств.

Проект включен в список новых инвестиционных инициатив Министерства экономического развития РФ. Он получил господдержку — субсидию на возмещение расходов по технологическому присоединению к электросетям. В ближайшее время компания планирует приступить ко второй фазе строительства.

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