Карелия предлагает раскрыть водорослевый потенциал

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии рассказало о возможных мерах по развитию добычи и использования водорослей. Регион предлагает действовать по разным направлениям — от налогового регулирования до ориентиров по потреблению.

Тематикой использования водорослей продолжают заниматься в Карелии. Руководитель профильного министерства региона Ольга Палкина приняла участие в заседании рабочей группы при Росрыболовстве по вопросам разработки программы развития производства и использования водорослей. Мероприятие проводил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, рассказали Fishnews в пресс-службе карельского правительства.

«Мы как регион заинтересованы в социально-экономическом развитии прибрежных территорий, для этих целей в конце 2023 года была создана Кемско-Беломорская агломерация, предусматривающая в том числе направления по освоению ресурсов Белого моря», — отметила и.о. министра сельского и рыбного хозяйства.

Она напомнила, что в декабре уже состоялось первое совещание по освоению водорослевых ресурсов Белого моря.

По итогам в Минсельхоз России направили предложение дополнить план мероприятий по увеличению потребления рыбной продукции в стране, рассказал глава регионального ведомства. В Карелии считают необходимым включить в дорожную карту научно обоснованные величины ежегодного потребления продукции из морских водорослей.

«Также совместно с минэкономразвития Карелии прорабатывается вопрос снижения НДС на продукцию с добавлением морских водорослей», — добавила Ольга Палкина.

Она предложила проработать с Минпромторгом России реализацию проекта по созданию малого типового бота с механизмом по добыче и заготовке водорослей. Это, по замыслу карельских властей, поможет увеличить производительность труда на промысле.

Поддержка сектора, считают в министерстве республики, возможна в рамках госпрограммы развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Карелии по направлению развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» по развитию прибрежных территорий.

В Карелии ежегодно добывается чуть более 1 тыс. тонн водорослей, в большей степени фукусов и в меньшей — ламинарии.

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