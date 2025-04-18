Участок под акваферму на горном водохранилище разыграют в Дагестане

В Республике Дагестан на аукцион выставили рыбоводный участок на Чиркейском водохранилище. Заявки принимают до 14 мая.

Торги организует Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок площадью 6,9 га расположен в эстуарии реки Ахсу в Буйнакском районе.

Стартовая цена лота — 55 тыс. рублей. Электронные торги на площадке Российского аукционного дома предполагают провести 21 мая.

РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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