Рыбные вкусы со всего мира: как поставки из других стран помогают разнообразить меню россиян

Российские рыбаки ежегодно добывают около 5 млн тонн. Часть этих объемов традиционно идет на внутренний рынок. При этом российскими покупателями востребованы и рыба, и морепродукты, добываемые другими странами. Какие позиции уже пользуются популярностью в России или имеют перспективы продаж, Fishnews рассказали эксперты «Мореодор».

С помощью специалистов корреспондент Fishnews подготовил обзор рыбы и морепродуктов, которые помогают разнообразить меню россиян.

Среди интересных позиций, например, конгрио. Она известна также как абадехо, кинг клип, называют ее и креветочной рыбой из-за розоватого оттенка мяса или даже морским угрем — из-за внешнего вида рыбы.

Мясо конгрио сладковатое на вкус. Активно используется в латиноамериканской кухне: в таких блюдах, как конгрио а ла паррилла; тортилья с конгрио. Суп из конгрио — традиционный чилийский суп, которому даже посвятил стихотворение Oda Al Caldillo De Congrio известный политический и общественный деятель Чили, поэт Пабло Неруда.

В России широкой известности конгрио пока не получила, но ее можно встретить в специализированных магазинах, а также в некоторых ресторанах, рассказали в компании «Мореодор».

Или красная креветка. На промысле и в торговле ее называют средиземноморская красная креветка карабинерос. Такой морепродукт особенно популярен на итальянских курортах, отсюда еще одно название — сицилийская креветка. Отличается ярким, насыщенным вкусом.

Поставляют карабинерос в Россию малыми партиями. Относится к эксклюзивному продукту, подается в ресторанах премиального уровня.

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