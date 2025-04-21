По распределению промысловых квот вышли изменения

Правительство внесло изменения в правила, регламентирующие процедуры распределения квот на вылов и заключения соответствующих договоров. Так, предусматривается регистрация в реестре заключенных договоров.

В постановление правительства от 23 августа 2018 г. № 987 внесены изменения. Напомним, что этот документ регламентирует, как распределяются между юридическими лицами и ИП квоты для промышленного лова. Речь идет о случаях, когда вводится в промысел новый объект, снимается запрет на добычу того или иного объекта, а ранее доли квот закреплены не были; завершается срок действия ранее заключенных договоров и т.д. Также это постановление предусматривает правила подготовки и заключения договоров на доли квот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения внесены по срокам различных процедур. Например, исключена необходимость прикладывать к заявкам о распределении квоты в письменной форме описи прилагаемых документов.

Предусматривается информирование с помощью портала единого портала госуслуг, а также регистрация в реестре заключенных договоров.

Изменения вступят в силу с 1 января 2026 г.

Читайте также: Торги в рыбной отрасли будут проходить по новым правилам

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews