Рыба из Новой Зеландии ушла в огонь

В Псковской области Россельхознадзор остановил ввоз из Белоруссии более 20 тонн мороженой рыбопродукции. Масляная рыба была произведена в Новой Зеландии, а значит, не должна была попасть на российский рынок, заявили в ведомстве.

Партия мороженой рыбной продукции следовала из Белоруссии в Москву. Инспектор Россельхознадзора при участии должностных лиц Псковской таможни на складе временного хранения провел ветеринарно-санитарный досмотр с полной выгрузкой подконтрольной продукции.

«По результатам досмотра было установлено, что в грузовом отсеке автотранспортного средства перевозилось более 20 тонн австралийской сериолеллы, произведенной предприятием Новой Зеландии, в отношении которой введены специальные экономические меры в целях обеспечения безопасности России», — сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора изъяло запрещенную к ввозу в страну рыбу. Согласно указу президента, санкционная продукция должна уничтожаться. Масляную рыбу (а австралийская сериолелла имеет именно такое торговое название) сожгли под контролем должностных лиц управления Россельхознадзора.

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