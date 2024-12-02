Кабмин продлил продэмбарго на два года

Правительство РФ продлило до конца 2026 г. продовольственное эмбарго для стран, которые ввели санкции против России. Также в перечень государств, попавших под ограничения, добавили Новую Зеландию.

Изменения утверждены постановлением правительства от 28 ноября 2024 г. № 1653, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, в сентябре указ о продлении специальных экономических мер подписал глава государства Владимир Путин.

Впервые президент ввел эмбарго в 2014 г. Спецмеры предусматривают запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

Список видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет, утвержден правительством. В перечень входят в том числе рыбная продукция, ракообразные, моллюски. В прошлом году документ дополнили готовой и консервированной продукцией.

Читайте также: США закрывают свои порты для ряда зарубежных судов

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews