На Сахалине разыграют участок для лососевой рыбалки

В Сахалинской области на электронный аукцион выставили речной участок для организации любительского рыболовства лососевых. Заявки принимают до 19 мая.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыболовный участок площадью 11,6 га расположен на реке Пильво в границах Смирныховского района в Западно-Сахалинской подзоне.

Стартовая цена лота — 398 тыс. рублей. Она рассчитана из возможного среднегодового объема добычи: тонна горбуши и две тонны симы.

Торги предполагается провести 30 мая на электронной площадке Российского аукционного дома. РЛУ предоставляется на 20 лет на условиях совместного водопользования.

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