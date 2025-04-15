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Работы включали гидрологические, гидрохимические, микробиологические, гидробиологические и ихтиологические исследования. Фото пресс-службы СахНИРО

Озеро Тунайча на Сахалине изменили затоки морской воды

Соленость верхнего слоя сахалинского озера Тунайча с 2001 г. возросла почти в три раза. Этот процесс вызвал ряд изменений в биоте, но не привел к самоочищению водоема, обращают внимание ученые.

В прошедшем году Сахалинский филиал ВНИРО выполнил комплексные исследования экологического состояния озера Тунайча. Заказчиком выступило региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства. 19 марта отчет представили на заседании межведомственной комиссии.

Работы включали гидрологические, гидрохимические, микробиологические, гидробиологические и ихтиологические исследования, которые проводились весной, летом и осенью, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые напомнили про значительный общественный интерес к состоянию озера и многочисленные обсуждения планов «спасения» водоема путем расширения пролива Красноармейский для улучшения водообмена с Охотским морем. СахНИРО возражает против таких инициатив, ссылаясь на опыт японских коллег, столкнувшихся с серьезными негативными последствиями проникновения морской воды в озеро Абашири.

В это озеро, находящееся у северного берега Хоккайдо примерно в 5 км от Охотского моря, при штормовых нагонах морская вода проникает, распространяясь вверх по протоке, соединяющей Абашири с морем. Опускаясь на дно за счет более низкой температуры и высокой солености, морская вода вызывала подъем залегающей в нижних слоях водной массы с высокой концентрацией сероводорода. Это приводило к отравлению вод озера и массовой гибели рыб, в том числе промысловых. Для предотвращения подобных ситуаций японцы построили специальное волнозащитное сооружение, ограждающее устье реки от непосредственного воздействия штормового волнения.

Аналогичная ситуация характерна и для озера Тунайча, подчеркивают специалисты. Предыдущие исследования СахНИРО, выполненные в 2001–2003 гг., показали, что за период слабого водообмена с морем после строительства моста через пролив в его нижних слоях сформировалась вода с высокой концентрацией опасного газа. Тогда граница раздела между распресненным верхним слоем (с соленостью 2.2‒2.4 psu) и соленой водой нижнего слоя (с соленостью 19 psu), в котором была высокая концентрация сероводорода, проходила на глубине около 17 м.

«Самым удивительным результатом гидрологических исследований 2024 года было то, что соленость верхнего слоя возросла до 5.6‒6 psu, то есть почти в три раза по сравнению с предшествующими результатами, а глубина границы раздела поднялась до 15 м. Причем соленость была на удивление равномерной по всей площади озера. Район Малой Тунайчи, примыкающей к протоке, против ожидания практически не выделялся более высокими показателями солености», — рассказали ученые.

Только для того, чтобы увеличить соленость в верхнем 15-метровом слое, требовалось не менее 8 тыс. тонн соли, а если учесть смещение границы раздела, то примерно 11‒12 тыс. тонн.

При нагонных ситуациях, возникающих у юго-восточного побережья Сахалина при выходе циклона к Южным Курилам с сильными ветрами восточных румбов, наблюдались залповые мощные затоки охотоморской воды в озеро. Свидетелями подобной ситуации были коллеги из Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН в ноябре 2022 г.

Проникновение большой массы холодной, соленой и, соответственно, более плотной и тяжелой воды, опускающейся сразу на дно, очевидно вызвало значительные колебания границы раздела (внутренних волн) в озере. Амплитуда таких волн из-за сравнительно небольшой разности плотностей водных масс обычно вполне могла достигать 2‒3 м. Это способствовало вовлечению колеблющейся воды нижнего слоя в ветро-волновое перемешивание, благодаря чему соленая вода равномерно распространилась по всей акватории Тунайчи.

Такие процессы могли стать причиной проникновения сероводорода в верхние слои озера и привести к массовой гибели рыб, отметили во ВНИРО. Подобный случай как раз был отмечен в ноябре 2022 г.

Увеличение солености верхнего слоя воды привело к комплексу изменений. Так, изменился видовой состав биоты — изчез ряд пресноводных видов, появились новые солоноватоводные. Произошел взрывообразный рост биомассы макрофитов в прибрежном мелководье. Доминирующие амфиподы сменились с пресноводных (2001 г.) на солоноватоводных (2024 г.). Снизилась роль двукрылых насекомых и олигохет. Также ученые заиксировали угнетение бентоса на глубине 12 м, вызванное, вероятно, колебаниями границы раздела и связанными с ними выбросами сероводорода. Отмечены исчезновение ряда сообществ волновой литорали, обычных в 2001 г., и замена их новыми.

Кроме того, специалисты обратили внимание на постепенное угнетение популяции олигогалинного двустворчатого моллюска корбикулы и, наоборот, бурное развитие солоноватоводной потамокорбулы. Суммарная биомасса только погибшей корбикулы на глубине 12 м и более в целом по озеру составила свыше 37,4 тыс. тонн.

Ученые подчеркнули, что увеличение водообмена с морем и повышение солености не привело к самоочищению озера: по микробным показателям и показателям трофности фитопланктона воды Тунайчи, как и раньше, являются мезо- и эвтрофными, то есть «грязными» и «очень грязными».

Также не прекратились «цветение» фитопланктона и зарастание прибрежья макрофитами.

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  • Работы включали гидрологические, гидрохимические, микробиологические, гидробиологические и ихтиологические исследования. Фото пресс-службы СахНИРО
  • Осолонение воды не прекратило «цветение» фитопланктона, констатировали ученые. Фото пресс-службы СахНИРО
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