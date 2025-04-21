Правила доставки уловов обновили

Правительство перевыпустило правила, регламентирующие доставку уловов в установленные законодательством места. Новый документ придет на смену постановлению 2013 г.

Новые правила доставки уловов промышленного рыболовства и произведенной продукции в морские порты и другие установленные законодательством места утверждены постановлением правительства от 18 апреля 2025 г. № 512.

Документ принят на смену постановлению от 5 марта 2013 г. № 184. Это часть обновления правовой базы в рамках реформы контроля и надзора.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по-прежнему предусматривается, что вывозимые с российской территории уловы, добытых во внутренних морских водах и территориальном море РФ, и произведенной продукции должны проходить госконтроль и оформляться в срок не более трех часов. Время ожидания оформления и госконтроля также не может превышать трех часов.

При доставке в морские порты РФ уловов, добытых при промышленном рыболовстве на континентальном шельфе и исключительной экономзоне России, а также произведенной из них рыбопродукции без выгрузки оформление и госконтроль проводятся последовательно и непрерывно.

Новое постановление вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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