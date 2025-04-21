В дельте Волги задержали лодку с браконьерскими осетровыми

В Астраханской области при осмотре лодки с тремя местными жителями пограничники обнаружили более 130 кг незаконно добытой рыбы осетровых видов. По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам превысил 6 млн рублей.

Инцидент произошел в районе села Маково приграничного Володарского района. Всего обнаружено шесть полипропиленовых мешков с 45 экземплярами рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Рыба и лодка изъяты. В отношении граждан ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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