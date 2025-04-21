Рыбе Нижнего Поволжья помогут расчистить путь

На мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации в Астраханской области дополнительно выделят более 406 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

Согласно распоряжению кабмина от 18 апреля 2025 г. № 943, средства будут направлены Росрыболовству.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ, за счет федерального финансирования планируется в том числе расчистить Обжоровский и впадающий в него Старо-Иголкинский каналы в Володарском районе Астраханской области.

Планируется, что восстановление пропускной способности каналов увеличит заход в них рыбы и позитивно скажется на естественном воспроизводстве.

Отмечено, что работа по мелиорации водоемов ведется в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

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