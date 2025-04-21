Аквафермеры Крыма могут претендовать на господдержку

Минсельхоз Республики Крым объявил о приеме документов на предоставление субсидий из регионального бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством объектов аквакультуры. Заявки принимают до 5 мая.

Согласно размещенной документации, участниками отбора могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, сообщает корреспондент Fishnews.

Субсидии предоставляются на выплату заработных плат и страховых взносов.

Господдержка направлена на увеличение объема реализации продукции товарной аквакультуры и повышение среднемесячной зарплаты работников. В общей сложности на субсидирование выделено 10 млн рублей.

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