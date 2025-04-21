Цены на рыбу на полке растут быстрее затрат на логистику

По данным Рыбного союза, в первом квартале 2025 г. стоимость транспортировки рыбопродукции с Дальнего Востока по железной дороге составила 9,3% от розничной цены для мороженой неразделанной рыбы и 4,5% — для рыбного филе.

По итогам первого квартала 2025 г. средняя стоимость перевозки рыбы с Дальнего Востока в столичный регион железнодорожным транспортом (без субсидии) составила около 27,6 рублей за 1 кг, сообщили Fishnews в Рыбном союзе. Для мороженой неразделанной рыбы транспортная составляющая в розничной цене занимает 9,3%, для рыбного филе — 4,5%. При расчетах использовались данные Росстата о среднеквартальных потребительских ценах на рыбную продукцию.

При этом, если сравнить данные первых кварталов последних четырех лет, видно, что показатель в целом снижается и для мороженой рыбы (2022 г. — 13%, 2023 г. — 10,1%, 2024 г. — 9,4%, 2025 г. — 9,3%), и для рыбного филе (2022 г. — 5,8%, 2023 г. — 4,4%, 2024 г. — 4,1%, 2025 г. — 4,5%), отметили в аналитическом центре Рыбного союза.

В сезоны удачных лососевых путин, когда объемы поставок резко возрастали, доля стоимости перевозки рыбы по железной дороге в центр страны поднималась. Например, в июле-сентябре 2021 г. — до 5,8% для филе и 11,9% для мороженой рыбы, в июле-сентябре 2023 гг. — до 5,8% и 13,1% соответственно.

В Рыбном союзе подчеркнули, что доля затрат на логистику в стоимости рыбной продукции сильно зависит от вида рыбы: чем она дороже, тем меньше занимает доставка в цене на полке.

По итогам 2024 г. с Дальнего Востока в другие российские регионы было отправлено 785 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Основную долю в перевозках — 72% — занимает автотранспорт, на железную дорогу приходится 26% общего объема.

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