Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне завершился с прибавкой

Вылов сельди в Северо-Охотоморской подзоне к окончанию сезона составил 215,9 тыс. тонн. Это несколько больше, чем в прошлом году.

Общий допустимый улов сельди в Северо-Охотоморской подзоне по итогам сезона «А» путины освоен на 69,6%. Годом ранее рыбаки взяли 213 тыс. тонн — 68,7% ОДУ.

В период с 14 по 20 апреля продолжался промысел в Западно-Камчатской подзоне: в этом году флот работает здесь в новые сроки, сообщает корреспондент Fishnews. Добыча проходила в заливе Шелихова, говорится в кратком обзоре Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

На промысле насчитывалось 7-12 крупнотоннажных и 2-3 среднетоннажных судна с выловом 180,8 тонны и 83,2 тонны на судо-сутки. Всего на 21 апреля в Западно-Камчатской подзоне выловлено14,2 тыс. тонн сельди (освоение — 36,1%). В прошлом году было поймано 15,5 тыс. тонн (47,7% ОДУ).

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