Добытчики сельди работают в Западно-Камчатской подзоне по новым правилам

В этом году суда смогли приступить к промыслу сельди в Западно-Камчатской подзоне с 10 апреля — в бассейновых правилах рыболовства сократили срок действия зимне-весеннего запрета добычи.

Если ранее специализированный промысел сельди в Западно-Камчатской подзоне в весенний период был разрешен с 15 по 30 апреля, то теперь, согласно скорректированным правилам рыболовства, добыча разрешена с 10 по 30 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

На 13 апреля в промысловом районе флот освоил 1,2 тыс. тонн — это 3% от общего допустимого улова, говорится в обзоре по материалам наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО.

На прошлой неделе на лову насчитывалось от 1 до 3 крупнотоннажных судов с

выловом в среднем 151,8 тонны на судо-сутки.

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