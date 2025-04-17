Новости
Изменения внесены приказом Министерства сельского хозяйства России от 28 февраля 2025 г. № 115

Добытчики сельди работают в Западно-Камчатской подзоне по новым правилам

В этом году суда смогли приступить к промыслу сельди в Западно-Камчатской подзоне с 10 апреля — в бассейновых правилах рыболовства сократили срок действия зимне-весеннего запрета добычи.

Если ранее специализированный промысел сельди в Западно-Камчатской подзоне в весенний период был разрешен с 15 по 30 апреля, то теперь, согласно скорректированным правилам рыболовства, добыча разрешена с 10 по 30 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

На 13 апреля в промысловом районе флот освоил 1,2 тыс. тонн — это 3% от общего допустимого улова, говорится в обзоре по материалам наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО.

На прошлой неделе на лову насчитывалось от 1 до 3 крупнотоннажных судов с

выловом в среднем 151,8 тонны на судо-сутки.

Читайте также: Главный сезон промысла минтая закрыли успешно

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Всё, о чем мы пишем, конвертируется в деньги

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Идем на Восток. Как СЗРК адаптируется к новым вызовам

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь СТРИМЖА

Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина»

Любовь СТРИМЖА

Мы хотим развивать рыболовный туризм в России

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр АПК и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Предлагаем поддержать градообразующие предприятия

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Будем сопровождать каждое предприятие при перезаключении договоров

Все интервью

Личное мнение

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Треску Берингова моря нужно спасать радикальными мерами

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

Александр САЙФУЛИН

России необходимо возобновить глубоководные исследования

Все материалы

Крупным планом

Мороженый минтай в блоках — одна из самых популярных позиций на внутреннем и экспортном рыбных рынках

Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

События

Первая встреча «Рыбного клуба» в Москве собрала более 100 представителей всех секторов рыбного рынка

«Рыбный клуб» положил начало диалогу экспертов

Специалисты Россельхозбанка на онлайн-конференции Fishnews рассказали о различных инструментах для проведения платежей с Китаем

Вопрос с индивидуальными решениями: расчеты с Китаем обсудили на конференции Fishnews

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов