Важнейшие путины обсудит ДВНПС

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета предполагается провести 25 апреля в Южно-Сахалинске. На весеннем заседании ДВНПС рассматривает вопросы проведения двух ключевых для Дальнего Востока и отечественного рыболовства в целом путин — охотоморской минтаевой экспедиции и промысла тихоокеанских лососей.

Очередное заседание Дальневосточного научно-промыслового совета запланировано в этом году на Сахалине.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители госорганов, отраслевой науки и бизнес-сообщества рассмотрят результаты зимне-весеннего промысла минтая в Охотском море. Сезон «А» минтаевой путины, напомним, завершился в апреле. В Ассоциации добытчиков минтая уже рассказали, что рыбаки нарастили показатели вылова по сравнению с прошлым годом.

Также будет обсуждаться подготовка к предстоящей лососевой путине. В этом году наука прогнозирует вылов около 311,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Научно-промысловый совет рассмотрит проекты стратегий организации промысла по регионам: Камчатскому краю, Сахалинской области, Хабаровскому краю, Магаданской области, Приморскому краю и Чукотке.

Кроме того, ДВНПС регулярно рассматривает предложения по изменению правил рыболовства для Дальневосточного бассейна.

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