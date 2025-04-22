Нормы о рабочем времени рыбацкого плавсостава хотят пролонгировать

Минсельхоз намерен переиздать приказ Госкомрыболовства РФ от 8 августа 2003 г. № 271, регламентирующий режим работы для плавсостава рыбохозяйственного комплекса. Таким образом планируется сохранить действительность положений документа.

Проект приказа Минсельхоза «Об определении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы» размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Как следует из приложенного к проекту «Сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия…», фактически речь идет о переиздании приказа Госкомрыболовства РФ от 8 августа 2003 г. № 271 ‎«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени ‎и отдыха отдельных категорий работником рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый характер работы».

Согласно отчету, проект не содержит каких-либо изменений и нововведений в требованиях. Переиздание приказа объясняется необходимостью пролонгации его положений.

Напомним, что в рамках «регуляторной гильотины» с 1 января 2021 г. не может проверяться соблюдение норм, которые предусматривались вступившими в силу до 2020 г. нормативными правовыми актами. Однако ряд актов, включая приказ Госкомрыболовства № 271, попали в число исключений, утвержденных постановлением правительства от 31 декабря 2020 г. № 2467. Эти документы требуется переиздать до 1 сентября 2025 г., чтобы они фактически продолжили работать.

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