Год начался с роста экспортных поставок краба

Экспорт российских крабов в первом квартале 2025 г., по предварительным данным, вырос на 23% и составил около 17 тыс. тонн. Главным рынком остается КНР: китайским покупателям ушла половина объема поставок.

По предварительным оценкам экспертов, за первые три месяца 2025 г. российские предприятия отгрузили на зарубежные рынки около 17 тыс. тонн крабов на сумму более 440 млн долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 23% в натуральном выражении и на 26% — в стоимостном, сообщили Fishnews в пресс-службе центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

Лидером среди стран-импортеров по-прежнему остается Китай, закупивший около 8,5 тыс. тонн крабов общей стоимостью порядка 265 млн долларов.

Заметно вырос экспорт в Объединенные Арабские Эмираты: за январь-март 2025 г. поставки в эту страну превысили 21 тонну — в шесть с лишним раз больше, чем за первые три месяца 2024 г. Также Россия возобновила экспорт крабов в Таиланд — впервые с 2023 г.

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