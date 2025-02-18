Южная Корея хочет усилить контроль за безопасностью промысла

С начала года в Республике Корея произошло пять аварий на рыболовных судах, в результате которых погибли или пропали без вести 29 человек, пишут южнокорейские СМИ. А в 2024 г. число жертв достигло 119 человек, побив антирекорд 2014 г.

Правительство страны провело экстренное совещание по усилению контроля за безопасностью рыболовных судов. Председательствовало управление по вопросам катастроф и безопасности, на встрече также присутствовали представители ряда профильных министерств и ведомств, сообщает корреспондент Fishnews.

Глава управления по вопросам катастроф и безопасности Ли Хангён отметил, что, несмотря на различные шаги, предпринимаемые властями для предотвращения инцидентов в море, аварии продолжаются, поэтому нужно усилить уже существующие меры и ввести новые.

В Министерстве океанов и рыболовства подчеркнули необходимость соблюдения правил входа и выхода судов из портов в случае ухудшения погоды, перемещения флота из портов в безопасную акваторию. Кроме того, министерство считает нужным усилить контроль за ношением спасательных жилетов и соблюдением других мер безопасности. Представители ведомства также выступили за создание системы круглосуточной готовности морской полиции и ее незамедлительного выезда к местам катастроф.

Правительство призвало муниципалитеты усилить контроль за соблюдением правил безопасности на море и провести срочную проверку готовности спасательного оборудования на рыболовных судах. Чиновники также посоветовали обратить внимание на такие требования безопасности, как постоянная работа радиопередатчиков.

Подводя итоги встречи, Ли Хангён заявил, что всем ведомствам необходимо приложить усилия для минимизации количества жертв аварий на рыболовных судах в зимний период. В это время года из-за погодных условий и низкой температуры число пострадавших может быть наиболее высоко.

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