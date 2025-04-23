Иран отмечает рост доходов от рыбного экспорта

В прошедшем иранском календарном году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) экспорт рыбопродукции из страны достиг 372 млн долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 гг. составил 17%.

Данные приводят СМИ республики со ссылкой на Таможенное управление Ирана (IRICA), сообщает корреспондент Fishnews.

По словам замдиректора по статистике и обработке данных IRICA Ареза Ганиона, объем рыбного экспорта за календарный год составил 196 тыс. тонн, что на 29% выше уровня 2023-2024 гг. В основном за рубеж страна поставляла креветок, тунца и карпа — на их долю пришлось 64% общего объема и 65% стоимости экспортируемой продукции.

Крупнейшими импортерами рыбы и морепродуктов республики стали Китай, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. На эти рынки отправилась большая часть иранских креветок, которые внесли значительный вклад в экспортную выручку, пишут зарубежные СМИ.

Чиновники Ирана заявили, что рост экспорта стал результатом активного развития и модернизации рыбной отрасли страны. Правительство республики активно увеличивало рыбоводные площади, внедряло современные технологии разведения, а рыбакам предоставляло льготные кредиты. Кроме того, Иранская организация по рыболовству (IFO) провела структурные реформы, направленные на наращивание производственных мощностей.

Как пишет пресса Ирана, в нынешнем календарном году (он начался 20 марта) республика планирует довести общую стоимость рыбного экспорта до 1 млрд долларов. Для этого в стране намерены увеличить общий объем производства рыбы и морепродуктов с 1,5 млн до 2,6 млн тонн, в том числе за счет морской аквакультуры и внедрения новых методов селекции.

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