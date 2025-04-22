Россия ратифицировала стратегический договор с Ираном

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Предусмотрено в том числе сотрудничество в области рыбного хозяйства и охраны природы.

О ратификации договора сообщила пресс-служба Кремля. Напомним, само соглашение подписали президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в январе текущего года.

Договор предусматривает стремление сторон к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

В том числе предполагается развитие сотрудничества «в областях сельского хозяйства, рыбного хозяйства, ветеринарии… в целях расширения взаимной торговли и доступа продукции сельского хозяйства» на рынки договаривающихся сторон и третьих государств, сообщает корреспондент Fishnews.

Также оговорено взаимодействие «в области охраны окружающей среды путем обмена опытом рационального использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий и проведения природоохранных мероприятий».

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