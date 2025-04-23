Ученые развивают систему научного наблюдения на ярусном промысле

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО рассмотрели методическое пособие для научных наблюдателей на ярусном промысле. Материалы должны помочь в сборе и обработке данных.

Методическое пособие по сбору промысловой и биологической информации на ярусном промысле специалисты лаборатории биологических ресурсов дальневосточных и арктических морей представили на заседании биологической секции ученого совета ТИНРО.

Подробные материалы пособия предназначены для наблюдателей, работающих на ярусоловах, в первую очередь для молодых специалистов, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

План работы на ярусолове включает оценку видового и количественного состава улова, выполнение научно-исследовательских работ в рыбном цеху, наблюдения за морскими птицами и млекопитающими, а также обработку собранных данных.

Планируется, что пособие позволит значительно оптимизировать процесс сбора и обработки биологических данных благодаря унификации необходимой информации о практике рейсов на ярусоловах, об особенностях подготовки к ним, о непосредственном процессе научно-исследовательских работ в условиях ярусного промысла и о дальнейшем использовании научных материалов.

Объемные приложения включают список гидробионтов, характерных для ярусного промысла, схему их измерений, примеры оформления документов, перечень стадий зрелости гонад основных промысловых объектов, список морских птиц, чаще всего наблюдаемых в районах работ ярусоловов. Списки гидробионтов, птиц, стадии зрелости гонад снабжены краткими описаниями и иллюстрациями, отметили в ТИНРО.

Специалисты рекомендовали методическое пособие к изданию.

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