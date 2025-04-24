ФАС хочет заменить посредников на биржу

Федеральная антимонопольная служба выявила длинные цепочки перепродаж на пути рыбы к потребителю, заявил глава ведомства Максим Шаскольский. По его словам, сократить количество посредников помогут механизмы биржевой торговли.

На заседании коллегии ФАС 23 апреля руководитель службы Максим Шаскольский привел данные исследования товаропроводящих цепочек и цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, включая хлеб, хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, овощи и рыбу. «Выявлены длинные цепочки перепродаж отдельных товаров, например рыбы, и факты высоких наценок», — заявил глава ФАС.

По поручению правительства антимонопольное ведомство проанализировало формирование наценок на рыбную продукцию. «Мы выявили до 6 посредников, а цены в процессе движения продукции к конечному потребителю могут вырастать до 3,5 раза», — поделился выводами Максим Шаскольский.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сократить товаропроводящую цепочку ФАС предлагает с помощью механизмов биржевой торговли.

«Реализация части продукции на бирже позволит сформировать прозрачный ценовой индикатор, который может применяться и на небиржевых рынках», — отметил руководитель ФАС. По его словам, этот механизм уже зарекомендовал себя на таких рынках, как топливо, нефтехимия, уголь, а также сахар, зерно и подсолнечное масло.

«Совместно с Минсельхозом России мы предлагаем реализовать механизм биржевой регистрации сделок, что позволит оперативно отслеживать движение и ценообразование на всех этапах от рыбака до прилавка», — добавил Максим Шаскольский.

Читайте также: Идея «рыбы на биржу» возвращается вновь и вновь

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews