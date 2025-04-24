Лев Бочаров: Fishnews Online показал свою необходимость и эффективность

Проект Fishnews Online за пять лет стал важной площадкой для оперативного обмена мнениями отраслевых объединений и выработки согласованных позиций по важнейшим проблемам рыбного хозяйства, отмечает советник президента ВАРПЭ, профессор Лев Бочаров.

Такая коммуникация особенно важна при работе над совершенствованием законодательной базы рыбного хозяйства, подчеркнул Лев Бочаров.

Он напомнил, что в рамках Fishnews Online работает Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, который состоит из руководителей объединений — опытных и неравнодушных специалистов. Способы наделения рыбаков квотами, обновление добывающего флота, плата за биоресурсы, продвижение отечественной рыбопродукции на внутреннем и зарубежном рынках, прибрежный промысел, лов лососевых, аквакультура — эти и многие другие направления находятся в центре внимания КС.

Собеседник Fishnews обратил внимание, что рыбное хозяйство России не сводится только к рыболовству. Поэтому участники видеоконференций постоянно обращаются к вопросам финансирования программ развития предприятий, создания современной переработки сырья, логистики рыбной продукции, отраслевой науки и другим темам. «Постоянной практикой конференций стало приглашение серьезных специалистов и руководителей из смежных отраслей. Результаты таких обсуждений работают в обе стороны, принося пользу всем заинтересованным участникам», — отметил советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Он указал на роль «Фишньюс» в организации четкой и продуктивной работы коммуникационной площадки. «Это не раз отмечали руководители рыбацких ассоциаций. Кроме того, немалое значение имеет высокопрофессиональное, своевременное, а главное — заинтересованное освещение обсуждаемых проблем рыбопромышленников мощными информационными ресурсами медиахолдинга», — добавил Лев Бочаров.

Напомним, что в этом году коммуникационному проекту Fishnews Online исполнилось пять лет. На площадке проходят конференции экспертов рыбной отрасли и смежных сфер. Рассказываем о пяти главных темах этой пятилетки.

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