Выпуск консервов пошел в рост, а филе — сократился

Аналитический центр Рыбного союза изучил оперативные данные Росстата по объемам производства рыбопродукции в январе-марте, рассказал о тенденциях и факторах их формирования.

Объем производства рыбной продукции в России в первом квартале 2025 г. составил 1,16 млн тонн — на 3% ниже показателя за аналогичный период 2024 г.

Производство мороженой рыбы сократилось на 4% — до 722 тыс. тонн. Основной причиной названо снижение на отчетную дату — 30 марта — вылова минтая. Сокращение добычи было вызвано неблагоприятными погодными условиями, отрыв от прошлогодних показателей уверенно сокращается.

Выпуск рыбного мороженого филе снизился на 9% — до 81 тыс. тонн.

Снижение общего выпуска рыбного филе может объясняться сокращением производства филе минтая на судах на 3% к аналогичному периоду прошлого года — до 47 тыс. тонн, а также уменьшением объемов выпуска филе трески из-за сокращения ее совокупного вылова (-10%, до 97 тыс. тонн к 31 марта 2025 г.), рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

В то же время растет производство рыбных консервов. Их выпущено на 6% больше, чем в январе-марте 2024 г., — более 47 тыс. тонн. Таким образом продолжается восстановительный рост после падения в 2023 г. Производители консервов адаптировались к предпочтениям потребителей и переломили негативный тренд, обратили внимание в отраслевом объединении.

Выпуск рыбных пресервов снизился на 5% — до 26 тыс. тонн. Такую динамику эксперты связывают с эффектом высокой базы сопоставимого периода прошлого года.

Объем производства мороженых ракообразных вырос на 14% и достиг 19 тыс. тонн.

Положительная динамика выпуска мороженых ракообразных в 2024 г. объясняется ростом импорта креветок из дружественных стран (Эквадора, Индии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Индонезии) на 15% к 2023 г. — до 85 тыс. тонн — и одновременным увеличением российского вылова холодноводных креветок на 15% — до 27 тыс. тонн.

Позитивный тренд сохраняется и в 2025 г. Так, российский вылов креветок к 31 марта достиг 5,4 тыс. тонн (+30% к аналогичной дате в 2024 г.), импорт креветок в январе-феврале 2025 г. (год к году) из Аргентины вырос на 50%, до 7 тыс. тонн, а из Китая — увеличился на 60%, до 5 тыс. тонн.

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