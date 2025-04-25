Акватории Югры разыграют среди рыбоводов

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на аукцион выставили шесть участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимают до 14 мая.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, четыре рыбоводных участка расположены на Сургутском водохранилище в Сургутском районе. Площадь каждого из этих РВУ — 0,15 га, стартовая цена — 120 рублей, все они предназначены под индустриальную аквакультуру, сообщает корреспондент Fishnews.

Также для индустриальной аквакультуры предназначен участок площадью 0,66 га на протоке Малая Неулевая в Ханты-Мансийске. Начальная цена лота составляет 530 рублей.

Еще один РВУ — на озере Щучьем в Кондинском районе — предназначен под пастбищную аквакультуру. Его площадь — 407 га, стартовая цена — 326 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 22 мая в Тюмени. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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