Аукционы по крабам и марикультуре увеличили поступления в бюджет

В прошлом году Росрыболовство обеспечило поступление в федеральный бюджет свыше 227 млрд рублей. Увеличение отдачи обеспечили крабовые аукционы осени 2023 г. и распределение участка для аквакультуры.

Поступления средств в доход федерального бюджета, обеспеченные Росрыболовством, выросли в прошлом году на 219 млрд рублей по сравнению с уровнем 2023 г. Об этом говорится в материалах к коллегии ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

Увеличение обусловлено проведенными в октябре 2023 г. аукционными процедурами по распределению долей квот добычи крабов - это дало более 221 млн рублей. А также поступлением свыше 1 млрд рублей от ГК «Гольфстрим» по аукциону, нацеленному на закрепление рыбоводного участка в Дальневосточном бассейне. Кроме того, отмечен вклад в прибавку поступлений по решению суда о береговом заводе под инвестквоты.

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