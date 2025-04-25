Мощности ЯНАО по переработке рыбы пополнятся новым цехом

В Ямало-Ненецком автономном округе протестировали новый цех рыбопереработки в Новом Уренгое. Технологическая линия позволит выпускать более 400 тонн продукции в год.

Пробный запуск провели 24 апреля, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. Проект реализует предприятие «Ямалторг» при поддержке властей автономного округа.

Цех площадью 260 кв. м пока функционирует в тестовом режиме, полноценный запуск запланирован на середину лета. Здесь будут производить пять видов рыбной продукции: вяленую, копченую, слабосоленую, пресервы и полуфабрикаты.

Цех будет работать в полном цикле — непрерывно в две смены. Для обслуживания производственных мощностей создано 21 новое рабочее место.

Сырье планируют закупать в первую очередь у ямальских рыбодобывающих предприятий, подчеркнули в пресс-службе. При цехе откроется магазин, где жители и гости Нового Уренгоя смогут приобрести свежую рыбу и другие местные деликатесы.

Всего рыбопереработкой на Ямале занимаются 13 предприятий, внесенных в окружной реестр производителей пищевой рыбной продукции. Из них шесть цехов открыты за последние три года.

В прошлом году объем производства составил около 3,8 тыс. тонн, в том числе 0,8 тыс. тонн консервов. За первый квартал 2025 г. рыбопереработчики ЯНАО выпустили 547 тонн продукции.

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